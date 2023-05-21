الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار الألماني يتحدى روسيا بتسليم أوكرانيا طائرات F16 القتالية

أولاف شولتز
أولاف شولتز

توعد أولاف شولتز، المستشار الألماني، روسيا بتسليم أوكرانيا طائرات F16 القتالية والتي تعد رسالة لموسكو أن دعمَ كييف سيستمر وسيتوسع، بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقال شولتس- على هامش قمة السبع التي تعقد هذه الأيام في هيروشيما اليابانية - إنه بالرغم من عدم امتلاك ألمانيا لها ولكن برلين أولا وقبل كل شيء، تدعم كييف بتلك الأشياء “التي لها الآن أهمية مباشرة”.

فيما وجه حديثة إلى روسيا بعدم تمكنها من النجاح في الأراضي الأوكرانية حتى لو راهنت على حرب طويلة الأمد.

المستشار الألماني أوكرانيا طائرات F16 طائرات F16 القتالية F16 القتالية قمة السبع هيروشيما اليابانية

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