زهير المترجي: الوداد استحق التأهل إلى النهائي رغم الظروف الصعبة

عبر زهير المترجي، صانع ألعاب الوداد البيضاوي المغربي، عن سعادته الكبيرة ببلوغ فريقه إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن فريقه استحق التأهل للنهائي بعد تجاوز عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، رغم الصعبة التي أحاطت بالمباراة.

وقال المترجي، في تصريحات نقلتها صحيفة المنتخب المغربية: "نستحق التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد المستوى الكبير الذي قدمناها في المباراة بالرغم من الصعوبة التي أحاطت بالمباراة".

وأضاف: "أهنئ اللاعبين على القتالية التي قدموها في المباراة وإن شاء الله سنكون في الموعد ونحافظ على لقبنا".

وتابع: "كما أود أن أشكر كل اللاعبين، على أنهم آمنوا بحظوظهم والتأهل جاء عن جدارة واستحقاق".

وكان الوداد المغربي، قد تأهل للدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تحقيقه تعادلًا مثيرًا خارج الديار، أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) بالعاصمة بريتوريا، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، قد انتهت بالتعادل دون أهداف، ليضرب ممثل الكرة المغربية، موعدًا مع الأهلي في نهائي البطولة.

وسيستضيف الأهلي، مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولي، يوم الرابع من يونيو المقبل، قبل أن يحتضن الوداد، مباراة الإياب، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.