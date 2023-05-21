الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زهير المترجي: الوداد استحق التأهل إلى النهائي رغم الظروف الصعبة

زهير المترجي
زهير المترجي

عبر زهير المترجي، صانع ألعاب الوداد البيضاوي المغربي، عن سعادته الكبيرة ببلوغ فريقه إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن فريقه استحق التأهل للنهائي بعد تجاوز عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، رغم الصعبة التي أحاطت بالمباراة.

وقال المترجي، في تصريحات نقلتها صحيفة المنتخب المغربية: "نستحق التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد المستوى الكبير الذي قدمناها في المباراة بالرغم من الصعوبة التي أحاطت بالمباراة".

وأضاف: "أهنئ اللاعبين على القتالية التي قدموها في المباراة وإن شاء الله سنكون في الموعد ونحافظ على لقبنا".

وتابع: "كما أود أن أشكر كل اللاعبين، على أنهم آمنوا بحظوظهم والتأهل جاء عن جدارة واستحقاق".

وكان الوداد المغربي، قد تأهل للدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تحقيقه تعادلًا مثيرًا خارج الديار، أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) بالعاصمة بريتوريا، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، قد انتهت بالتعادل دون أهداف، ليضرب ممثل الكرة المغربية، موعدًا مع الأهلي في نهائي البطولة.

وسيستضيف الأهلي، مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولي، يوم الرابع من يونيو المقبل، قبل أن يحتضن الوداد، مباراة الإياب، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.

زهير المترجي الوداد الوداد البيضاوي المغربي دورى ابطال افريقيا صن داونز الاهلى

الأكثر قراءة

قبل الإعلان عنها.. تعرف على روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

"التموين" تكشف حقيقة إلغاء صرف الدعم الاستثنائى

تفاصيل 4 وقائع للسرقة بالإكراه في مصر الجديدة

الجامعة الأمريكية تقدم منحًا لطلاب المدارس الحكومية

بدء إعادة تشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 فى طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى