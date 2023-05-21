الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثلة حزب "العيش والحرية" تقترح تعديلات طارئة بالقانون المنظم للأحزاب السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت سوزان ندا، ممثل حزب "العيش والحرية"، إن تجربة الحوار الوطني ثمينة لكنها لا تغني عن وجود حياة حزبية ونيابية في مصر.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني،: "رغم أن الدستور ينص على ضرورة انتماء المواطنين إلى أحزاب سياسية، إلا أننا لدينا بعض الملاحظات للقانون المنظم للحياة الحزبية".

وتابعت: "نعتبر أن القانون الخاصة بأن يكون المؤسس لحزب سياسي من جنسية لأب مصري، تمييز بين الأب والأم، رغم أن القانون يمنح الجنسية المصرية التي ترجع للأم ويعتبرها جنسية مصرية أصيلة".

وواصلت: “5000 عضو هو العدد الذي نص القانون عليه، لتأسيس الأحزاب السياسية في مصر، وهذا عدد كبير جدا، مقارنة ببعض الدول العربية التي تسمح بتأسيس الأحزاب من خلال 300 عضو مثل الأردن، والمغرب”.

وأكدت أن هذا العدد الكبير للأعضاء التي تتشكل منها الأحزاب يعني وجود تنظيم معد من قبل بشكل سري أو بشكل غير شرعي حتى يسمح بوجود كل هذا العدد من الأعضاء، ولكنه ينتظر الرخصة الرسمية.

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني الأحزاب السياسية المحور السياسي الحياة الحزبية

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