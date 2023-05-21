الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقا بمياه ترعة في الشرقية

غرق طفل
غرق طفل

لقي طفل مصرعه غرقا بمياه ترعة بنطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

 البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول" أحمد إ م " 3 سنوات جثة هامدة.

كشفت  التحريات أثناء قيام الطفل بالهو مع الاطفال بمياه ترعة شنيط الحرابوة لقى مصرعه غرقا، تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر صقر، تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

طفل محافظة الشرقية النيابة العامة الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية مستشفى كفر صقر المركزي

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