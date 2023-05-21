الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رحاب مطاوع تحيي ذكرى رحيل وردة الجزائرية على المسرح الكبير.. الخميس

وردة الجزائرية
وردة الجزائرية

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل وردة الجزائرية فى حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة والنصف مساء الخميس 25 مايو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من أجفان، رحاب مطاوع، نهاد فتحى، سمية وجدى، صابرين النجيلى وفرح الموجى.

الجدير بالذكر أن المطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام  1932 بفرنسا ثم جاءت إلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولى ، بعدها أضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ثم عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979، جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى، شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها اميرة العرب ، حكايتى مع الزمان، وصوت الحب كما قدمت مسلسل اوراق الورد وبعد 4 سنوات شاركت فى مسلسل آن الآوان، رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الأغاني الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى.

25 مايو الأغاني الوطنية الأوبرا المصرية المايسترو أحمد عامر المسرح الكبير المطربة وردة رحاب مطاوع

الأكثر قراءة

ضحية عصابة "سرقة الشواذ": أوهمونى بإقامة علاقة وخدرونى وسرقونى

4 محاور لزيادة الناتج القومي للدولة من شركات قطاع الأعمال العام

19 يونيو.. الحكم على سكرتير حي عابدين في الرشوة

الحبس عامين مع الشغل لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

السجن 3 أشهر وغرامة 500 جنيه لمقاول بناء استولى على مستندات من مكتب بريد

3 إصابات بحريق محكمة بورسعيد الابتدائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى