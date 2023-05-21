الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل الشعب الجمهوري يقترح تبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج الأحزاب

صلاح ابو هميلة
صلاح ابو هميلة

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب ممثل حزب الشعب الجمهوري فى الحوار الوطني، أنه بالرغم من أن عدد الأحزاب السياسية فى مصر بلغ أكثر من ١٠٠ حزب ممثل منهم ١٥ فى المجالس النيابية، إلا أن المواطن العادي لا يعرف أكثر من 3 أو 4 أحزاب.

وشدد أبو هميلة فى كلمته بجلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، على اهمية تبني وسائل الاعلام دعوة لدمج الأحزاب، لافتا إلى أن المواطن ينظر للأحزاب السياسية على أنها تهتم بالأمور السياسية فقط وأن المواطن هو من يهتم بالصحة والتعليم وغيرها مما تسبب فى عدم اهتمام المواطن، مع وجود منافسة شعبية فى الاهتمام بأخبار الأحزاب واثر بشكل كبير على انضمامهم للأحزاب.

وتقدم أبو هميلة ببعض المقترحات التي تتعلق بقانون الأحزاب، كوجود مشروع قانون يسمح باندماج الأحزاب خاصة ان كانت تتشابه فى اتجاهاتها الفكرية، كما اقترح وضع مبادئ الحوكمة فى الأحزاب من خلال لوائحها والأسس الموضوعة لتداول السلطة داخلها بعيدا عن التزكية والتعيين وتكون بالانتخابات من القاعدة للقمة بما يسمح بعدم تركيز السلطة فى يد شخص.

كما اقترح وضع آلية لفض النزاعات الداخلية، ومنح الفرصة للشباب بالعمل بجانب الخبرات الموجودة بما يمكنهم من خوض الانتتخابات النيابية .

واقترح توفير مساحات إعلامية لنشر الوعي وشرح مبادئ الأحزاب، لافتا الى ضرورة اهتمام الأحزاب بتمنية الدور المجتمعي من خلال التحامها بالجماهير وحل مشاكلهم، وإعداد وتأهيل كوادر حزبية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى تكوين الـحزاب السياسية .

ووجه أبو هميلة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة لإجراء حوار وطني للتوافق الوطني على أولويات العمل ، كما وجه الشكر لمجلس الأمناء والأمانة الفنية على جهودها.

الأحزاب السياسية الحوار الوطنى المجالس النيابية النائب محمد صلاح أبو هميلة المحور السياسي

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