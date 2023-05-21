10 آلاف جنيه.. نظام تفعيل "الصكوك" كشرط قبول الطالب بالمدارس القومية

أعلنت مدارس 6 أكتوبر القومية للغات، عن فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بدءًا من يوم 1 يونيو المقبل، ويستمر التقديم لمدة شهر حتى يوم 30 يونيو 2023.

وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل نظام الصك طبقًا للقرار الوزاري على الطلبة الجدد فقط، المستوى الأول رياض الأطفال بقيمة 10000 جنيه.

وأوضحت المدرسة، أنه سيتم دفع تلك "الصكوك" عند القبول بمراحل التنسيق مع دفع المصروفات الدراسية، ومن المقرر أن يتم استردادها مع تخرج الطالب أي استكمال المرحلة الثانوية أو عند تحويل الطالب من المدرسة لمدرسة أخرى.

نظام تفعيل "الصك" ليس أمرا مستحدثا عن التقديم بالمدارس التابعة للمعاهد القومية، بل أنه موجودة منذ 2011، بقرار وزارى رقم 250 بتاريخ 28 يونيو لسنة 2011، والذي ينص على (أن قيمة الصكوك غير المحدودة العدد التي يكتتب فيها الراغبون في إلحاق من يتولون أمرهم بمدارس الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم، وتكون القيمة الإسمية لكل صك من الصكوك 20 ألف جنيه، تؤدى دفعة واحدة ممن يرغب في إلحاق من يتولي أمره بإحدى مدارس الجمعية، قبل التحاقه بها).

يذكر أن تختلف قيمة "الصكوك" بالمعاهد القومية من مدرسة لأخرى أي أنها ليست موحدة.