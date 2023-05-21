الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

حبس
حبس

أقرت ربة منزل أمام النيابة العامة وفقًا لما ورد بأوراق القضية بارتكابها واقعة قتل زوجها بمساعدة عشيقها بأن وضعت له منومًا في الطعام، ثم استكمل المتهم الجريمة بالاعتداء عليه حتى تأكدا من مقتله.

كما أجرى المتهمان محاكاة تمثيلية لارتكابهما الواقعة أمام النيابة.

وكشفت أقوال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، عن أن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار إثر علاقتهما غير المشروعة والتي بسببها قدم المتهم الثاني عقارًا مخدرًا (منومًا) للمتهمة الأولى والتي دسته بمشروب (مياه) احتساه المجني عليه وعلى أثره غط الأخير في النوم حتى قامت المتهمة الأولى باستدعاء المتهم الثاني تليفونيًا إلى العين محل سكنها.

وأضاف أنه ما إن تمكنا من المجني عليه حتى أثخن عليه المتهم الثاني بلكمات عدة وكان ذلك أثناء خنق المتهمة الأولى له بغطاء رأس حريمي (إيشارب) فأحدثا إصابته والتي أودت بحياته مستطردًا بأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة الصادر بحق المتهم الثاني، تم ضبطه وبمواجهته أقر بقتله والمتهمة الثانية للمجني عليه.

كانت قد أحالت النيابة العامة ربة منزل وعشيقها للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجها في الجيزة.

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