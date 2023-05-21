الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل 4 وقائع للسرقة بالإكراه في مصر الجديدة

حبس
حبس

أقر “علاء.ح” و"أحمد. خ" المتهمان بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمحيط مصر الجديدة، بارتكابهما جريمة السرقة بالإكراه.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية بارتكاب وقائع السرقة بأماكن محددة قاموا بدراستها وتأكدوا من خلوها من كاميرات المراقبة، محاولين استعطاف جهات التحقيق بأنهم يمران بأزمة مالية صعبة.

وأقرا بأنهما تمكنا من سرقة 4 أشخاص بذات الأسلوب وباعا الهواتف المسروقة لدى أحد عملائهما بمنطقة الخانكة، والمبالغ المسروقة أنفقاها على أغراضهما الشخصية.

وأمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه.

كما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

اعترافات الأسلحة البيضاء التحريات أ الهواتف المسروقة الخانكة السرقة بالإكراه

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