الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يواجه غزل المحلة في مباراة الصعود للمركز الثاني

غزل المحلة تعادل
غزل المحلة تعادل في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا

يحل بيراميدز ضيفا على فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز.

فريق غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات وسبعة تعادلات و13 هزيمة وسجل 24 هدفا ويملك ضعف دفاع في الدوري واهتزت شباكه 39 مرة ولم يحقق الفوز في أخر ست مباريات وبالتحديد منذ هزم الاتحاد السكندري يوم 31 مارس الماضي أى منذ 50 يوما كما أن الفريق لم يحقق أى فوز في المباراتين اللتين خاضهما تحت قيادة رضا شحاتة حيث تعادل مع سيراميكا كليوباترا وخسر أمام سموحة لذلك يسعى للعودة للانتصارات خاصة أنه ليس بعيدا عن صراع الهبوط.

في المقابل يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 49 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والاتحاد والأهلي وحقق الفريق 14 فوزا وتعادل سبع مرات وخسر 4 مرات وسجل 38 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 52 والصعود للمركز الثاني في انتظار نتيجة مباراة فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز إختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وأحمد دعدور ويوسف نادر وأحمد سامي وعلي جبر وعبد الله مجدي ومحمد حمدي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي وإبراهيم بلاتي توريه وإسلام عيسى و رمضان صبحي ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمد صادق  وهشام محمد ووليد الكرتي وأوجو صامويل ومحمود صابر  ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف  .

ويغيب عن بيراميدز كل من أسامة جلال وعبد الله السعيد وفخري لاكاي وشريف إكرامي .

يدير المباراة هشام الفلال ويساعده رمضان هنداوي ومحمود عامر ومعهم علي السعيد حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وهيثم الشريف مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز زل المحلة بيراميدز رضا شحاتة البرتغالي جايمي باتشيكو

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