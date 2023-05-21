وهب حياته فى خدمة "صاحبة الجلالة".. رئيس "الشيوخ" ينعى النائب الراحل محمود بكرى

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس النواب، في كلمة له في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو المجلس والذي وافتة المنية في العاشر من مايو الجاري.

وقال عبدالرازق في كلمته: "بقلوب راضية بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى سعادة النائب محمود مصطفى بكرى مـحمد، الذى وافته المنية صباح يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مايو الجارى، هذا الصحفى اللامع الذى وهب حياته كلها لخدمة صاحبة الجلالة منذ أن بدأ مسيرته المهنية فى مجال الصحافة كمحرر فى جريدة الأهرام، إلى أن تقلد منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، كما كان كذلك برلمانيًا بارزًا، حريصًا على المشاركة فى اجتماعات وجلسات المجلس، وما زالت أصداء كلماته تتردد بين جنبات هذه القاعة مدافعًا عن الحق والعدل. فباسمكم جميعًا وباسمى، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصالحين والصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيًا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدراسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن "سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات - الرؤى).

وأكدت اللجنة أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرورة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.

وذكر التقرير أن استهلاك الدواء في مصر شهد تطورًا خطيرًا خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعي الصحي وتطوير برامج الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسية هي السوق المحلية، لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التي تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية في السوق العالمية الجديدة.