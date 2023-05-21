الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فى إفصاح للبورصة.. صادق السويدى يخفّض حصته فى رأسمال "سبيد ميديكال" لـ4.67%

البورصة
البورصة

قالت شركة الأهلي فاروس إن العميل صادق أحمد صادق السويدي، خفّض حصته في أسهم رأس مال شركة سبيد ميديكال من 5.22% إلى 4.67%.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن العميل باع 6 ملايين سهم، بقيمة 1.9 مليون جنيه، بواقع 0.317 جنيه للسهم.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة سبيد ميديكال عن أول 9 أشهر من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي، لتحقق صافي خسائر بلغ 84.75 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بقيمة 164.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 104.29 مليون جنيه، مقابل 296.15 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كشفت المؤشرات المالية المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 93% على أساس سنوي.

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