محمد عزاز يحصد ذهبية البطولة الإفريقية للسامبو بالمغرب

حصد البطل المصري محمد عزاز لاعب المنتخب الوطني للسامبو الميدالية الذهبية خلال منافسات البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها السابعة عشر والمقامة في المغرب حتى 22 مايو الجاري في الدار البيضاء ويشارك بها 22 دولة من القارة السمراء.

وفاز محمد محمد عزاز بطل وزن 88 كيلو جرام سبورتيف على بطل مالي والجزائر وكوت ديفوار ليحصد الميدالية الذهبية ويضمن فرصة التأهيل للورلد جيمز في النسخة المقبلة.

ونجح البطل المصري أيضا في الإطاحة ببطل الوزن الجزائري في دور نصف النهائي للبطولة الإفريقية للسامبو.

وتشارك مصر في النسخة السابعة عشر للسامبو بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبد الباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.

ويترأس البعثة الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثة كابتن مريم يحي إداري ومدرب والحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد مصطفى.

وتشارك في البطولة مصر، تونس، الجزائر، غانا، غينيا، بوركينا فاسو، مالي، سيراليون، جيبوتي، بنين، توجو، الكاميرون، جزر القمر، كونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، النيجر، موريشيوس، إفريقيا الوسطى، أنجولا، سيشل، نيجيريا، موريتانيا.

وكان المنتخب الوطني للسامبو حصد 15 ميدالية متنوعة خلال فعاليات البطولة الإفريقية للسامبو السادسة عشر التي أقيمت في مدينة ياوندي بدولة الكاميرون خلال الفترة من 15-19 يوليو 2022 بمشاركة 15 دولة إفريقية وفاز لاعبو المنتخب الوطني للسامبو على 5 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و 7 ميداليات برونزية وسط منافسة قوة بين الدول الإفريقية المشاركة في المنافسات.