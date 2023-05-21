نائب يثمن سرعة تنفيذ الحكومة قرارات "الأعلى للاستثمار": تضمن جذب المستثمرين

ثمّن النائب المهندس عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الرسالة الواضحة من الحكومة للمستثمرين الأجانب وتشجيعهم على زيادة تدفقاتهم الاستثمارية في مصر؛ بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تمثلت فى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك ضمانات كاملة للمستثمرين الأجانب في تحويل أرباحهم والعمل بحرية كاملة على أرض مصر، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى خروج نحو 21 مليار دولار منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وأن الدولة المصرية بهذه السياسة الواضحة تؤكد أنها لا تفرض أي قيود على دخول وخروج أموال المستثمرين، رغم أن هناك دولا كثيرة منعت خروج مثل هذه الأموال.

وأشاد "خضراوى" فى بيان له أصدره اليوم، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي التى أكد فيها أن مصر ترحب بكل الاستثمارات الأجنبية، وهو ما دفع المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اتخاذه نحو 22 قرارا تمثل في مجملها دعما ومساندة للمستثمرين، وإنهاء الإجراءات الإدارية وأي تعقيدات، وأن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بتوفير الإجراءات للمستثمرين لكي يُخرجوا أرباحهم.

وتابع : وذلك إضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء على القرارات المهمة التي اتخذها المجلس الأعلي للاستثمار، تيسيرًا على المستثمرين وستنفذها على الفور الحكومة، ومنها السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.

وأعرب المهندس عبدالسلام خضراوى، عن ثقته التامة فى أن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى سيكون لها دورها فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ومواجهة جميع المشكلات والروتين والبيروقراطية التى تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار، مشيدًا بالبدء الفورى من الحكومة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووضع برنامج زمنى بتوقيتات محددة لتنفيذ هذه القرارات.