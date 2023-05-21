توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي رسميًا أمس السبت، بعد خسارة أرسنال منافسه والوصيف على يد نظيره نوتنجهام فوريست.

السيتي بقيادة المدرب الإسباني بيجب جوارديولا حقق الدوري الثالث على التوالي للبريميرليج والخامس له مع الفريق الإنجليزي، ليصل النادي للقب رقم 9 له في مسيرته.

وتوج السيتي باللقب قبل جولتين من النهاية، حيث يتصدر الترتيب بـ 85 نقطة وفي الوصافة أرسنال بـ 81 نقطة ويلعب اليوم مع تشيلسي في الاتحاد في لقاء الاحتفاء باللقب.

“الدستور" في السطور التالية، يستعرض 3 محطات توجت مانشستر سيتي بالدوري الثالث على التوالي.

حسم مواجهتي الخصم المباشر

واحدة من أسباب تتويج السيتي باللقب هو حسم مواجهتي خصمه المباشر على اللقب وهو أرسنال حيث في وقت تصدر الجانرز للمسابقة تغلب عليه في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-1 بملعب “الإمارات”.

واكتسح السيتي أرسنال من جديد في لقاء خطف الصدارة منه في الدور الثاني بنتيجة 4-1.

انتصارات متتالية

وحتى الجولة الـ 37 حقق السيتي سلسلة انتصارات متتالية وصلت إلى 11 فوز منذ أن تعادل مع نوتنجهام في فبراير الماضي.

فوز السيتي المتواصل كان يضع عبء كبيرا على منافسه أرسنال حتى وقع الأخير.

سقوط أرسنال المتواصل

كانت الأمور تسير بشكل جيد مع الفريق منذ بداية أبريل بعد الفوز على ليدز يونايتد وحتى جاءت القمة أمام ليفربول.

خطف ليفربول تعادل قاتل من أرسنال ليقع بعدها الأخير في سلسلة نتائج سلبية نجح فيها السيتي من خطف الصدارة من الجانرز وتوسيع الفارق.

وبعد التعادل مع ليفربول، تعادل أرسنال مع وست هام وساوثهامبتون ثم خسر من السيتي.