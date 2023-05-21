الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. رواد السياحة تتحول إلى الخسائر وتتكبد 46 مليون جنيه خلال 2022

البورصة
البورصة

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة رواد السياحة – رواد، تحولها من الربحية إلى الخسائر، خلال 2022، على أساس سنوي.

وتكبدت الشركة، وفق بيان مرسل للبورصة المصرية، 46.38 مليون جنيه خسائر خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 2.79 مليون في 2021.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 17.77 مليون جنيه، مقابل 22.2 مليون جنيه في2021.

وسجلت الشركة خسائر في القوائم المالية المستقلة بقيمة 27.77 مليون جنيه، مقابل 12.74 مليون في 2021.

وتكبدت رواد السياحة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، خسائر بلغت 29.74 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل صافي ربح بلغ 10.61 مليون في الفترة نفسها من 2021.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات خلال الفترة بلغت 11.08 مليون جنيه، مقابل 24.63 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحولت الشركة في نتائجها المستقلة إلى الخسائر لتتكبد 18.38 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـأرباح بلغت 18.32 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

من ناحية أخرى تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ترتيب شركات الوساطة من حيث قيم التداول (السوق الرئيسي – خارج المقصورة – سوق النيل) خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بالبورصة المصرية، بقيمة تداولات 10.8 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بقيمة 34.7%، وحجم تداولات بلغ 270.5 مليون ورقة مالية.

جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 322.3 مليون ورقة مالية، واحتلت المركز الثالث شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات وصلت إلى 3.2 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 131.4 مليون ورقة مالية

 

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