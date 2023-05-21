ضبط 24 شيكارة دقيق مدعم في مركز سنورس بالفيوم

شنت إدارة تموين مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، صباح اليوم الأحد، حملة مكبرة، على المحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط (24) شيكارة دقيق مدعم بإجمالي (720) كجم بحوزة أحد تجار السوق السوداء، محملة على تروسيكل، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية السعيدية بحملة مكبرة لنظافة وتجميل طريق بحيرة قارون بنطاق القرية، بالإضافة إلى حملة نظافة مكثفة بمدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت، وأسفرت الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى عن رفع (208) أطنان قمامة و(5) أطنان أتربة.

كما أشار رئيس المركز إلى تنفيذ لجنة تقصي للأمراض الوبائية (الحمى القلاعية والجلد العقدي)، بسوق سنورس للماشية بالإضافة إلى تحصين (50) رأس ضد الجلد العقدي، عن طريق الإدارة البيطرية بالتعاون مع الوحدة المحلية.