الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 24 شيكارة دقيق مدعم في مركز سنورس بالفيوم

دقيق مدعم في مركز
دقيق مدعم في مركز سنورس

شنت إدارة تموين مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، صباح اليوم الأحد، حملة مكبرة، على المحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن  ضبط (24) شيكارة دقيق مدعم بإجمالي (720) كجم بحوزة أحد تجار السوق السوداء، محملة على تروسيكل، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 كما قامت الوحدة المحلية بقرية السعيدية بحملة مكبرة لنظافة وتجميل طريق بحيرة قارون بنطاق القرية، بالإضافة إلى حملة نظافة مكثفة بمدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت، وأسفرت الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى عن رفع (208) أطنان قمامة و(5) أطنان أتربة.

 كما أشار رئيس المركز إلى تنفيذ لجنة تقصي للأمراض الوبائية (الحمى القلاعية والجلد العقدي)، بسوق سنورس للماشية بالإضافة إلى تحصين (50) رأس ضد الجلد العقدي، عن طريق الإدارة البيطرية بالتعاون مع الوحدة المحلية.

تموين الفيوم ضبط 24 شيكارة دقيق مركز سنورس مدعم

الأكثر قراءة

قبل الإعلان عنها.. تعرف على روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

"التموين" تكشف حقيقة إلغاء صرف الدعم الاستثنائى

بدء إعادة تشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 فى طنطا

تفاصيل 4 وقائع للسرقة بالإكراه في مصر الجديدة

الجامعة الأمريكية تقدم منحًا لطلاب المدارس الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى