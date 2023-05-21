الأحد 21 مايو 2023
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سياسي

أيمن أبوالعلا يتقدم بطلب مناقشة عامة حول إعداد خريطة توزيع الأطباء والصيادلة

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا

تقدم النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي
رئيس مجلس النواب، حول سياسة الحكومة في إعداد خريطة توزيع الأطباء والصيادلة في مصر.

وقال أبوالعلا في طلبه: رغم زيادة أعداد الخريجين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه ما زال هناك عجز في عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة، وفقا للشكاوى المستمرة في بعض المناطق من وجود عجز واضح في عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة.

وأضاف أبوالعلا: يأتى في مقدمة أسباب ذلك العجز سوء عملية التوزيع، حيث تشهد بعض المناطق عجزا شديدا، في حين تعانى مناطق أخرى من زيادة أو كثافة الأطباء لا سيما أطباء الأسنان والصيادلة.

وتابع: ذلك التباين في المناطق وبعضها البعض يكشف عن وجود خلل في توزيع الأطباء الجدد، مما تسبب في ظهور عجز في بعض المستشفيات وفي نفس الوقت توجد كثافة عددية بمناطق أخرى.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الفترة الحالية التى تواجه فيها البلاد تحدى هجرة الأطباء للعمل بالخارج، يتطلب منا الاهتمام بخريطة توزيع الأطباء بمختلف تخصصاتهم، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية في هذا القطاع الهام، نظرا لأن عدم ضبط وتنظيم خريطة التوزيع، أو حدوث تدخل ومجاملات في تعديلها، يتسبب بدوره في خلل كبير بالمنظومة الصحية، نحن في غنى عنه.

ورأى أبوالعلا أن إعداد خريطة واضحة تعمل بشكل إلكترونى أو مميكن في توزيع الأطباء سيكون له أثر كبير في تحقيق عدالة توزيع الأطباء والمساعدة في علاج سد العجز في الأطباء والصيادلة.

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