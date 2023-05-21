الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المركزي": 4.2 تريليون جنيه إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية يناير 2023

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي وصول إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 4.2 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير 2023، بارتفاع بلغ 720.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يناير 2023.

وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 378.9 مليار جنيه، بمعدل 27.9% وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 341.7 مليار جنيه بمعدل 15.5%.

وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 352.9 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 26 مليار جنيه.

وحصل البنك المركزي على شهادة الجودة ISO 22301:2019  في مجال استمرارية الأعمال من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة للجهود والإجراءات التي قام بها البنك لضمان استمرار جميع أنشطته وكافة العمليات والخدمات المصرفية الجوهرية بالكفاءة والجودة المطلوبة خلال أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، بما يحقق الاستقرار المصرفي، ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المحلية والدولية.

وتعكس الشهادة حجم الإنجاز الذي قام به البنك المركزي في مجال استمرارية الأعمال بدءًا من عمليات التحليل والقياس مروراً بتصميم وتنفيذ وتطوير نظام استمرارية العمل، بما تتضمنه من إعداد خطط الطوارئ، وتجهيز المقار البديلة والتحقق من كفاءتها من خلال الاختبارات الدورية، وصولًا إلى تدريب الموظفين المعنيين على أحدث المعايير والممارسات الدولية لضمان استئناف كافة العمليات والأنشطة الجوهرية او استردادها في الوقت المناسب في حالة الطوارئ وكذا حماية الموارد البشرية والأصول حفاظًا على  دور البنك المركزي المصري وسمعته محلياً ودوليًا.

وتعد شهادة الجودة ISO 22301 هي المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال في المؤسسات وفقًا لأحدث الأساليب والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، بما يضمن تحديد وإدارة المخاطر القائمة والمحتملة التي قد تؤثر سلبًا على سير الأعمال في حالات الطوارئ.

وتم منح الشهادة من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية ISO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من خلال التعاون مع شركة أفق للحلول المتكاملة والتي تمتلك حقوق إجراء العديد من عمليات تدقيق شهادات معايير الجودة الإدارية في العديد من الصناعات ومجالات الأعمال المختلفة.

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