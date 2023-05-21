الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزناتى يفتتح الدورة الـ78 المتخصصة فى إدارة الأزمات والتفاوض عبر الفيديو كونفرانس

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدورة التدريبية الـ78 المتخصصة في إدارة الأزمات والتفاوض بالتعاون مع أكاديمية  ناصر العسكرية، التي تقام بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة عبر الفيديو كونفرانس، وفقًا للبروتوكول المشترك بين النقابات المهنية والأكاديمية.

وتضم الدورة التدريبية  الحالية 250 متدربا من مختلف النقابات المهنية، وتستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي في مقر أكاديمية ناصر العسكرية، لاستلام الشهادات.

وتتناول الدورة تحديد نوعية الأزمات المختلفة وتصنيفها حسب درجة قوتها ودراستها وتحليلها بالطرق العلمية، وكيفية  اتخاذ القرارات الهامة والمناسبة واللازمة لكيفية حلها، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر حروب الأجيال واستهداف العقول والحملات الإعلامية المشوهة التي تهدف لتفتيت الأوطان، ومواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد الدولة المصرية من أعدائها.

وحث الزناتي المتدربين على ضرورة الاستفادة القصوى من خبرة المدربين والالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات. 

إدارة الأزمات والتفاوض اتخاذ القرارات إتحاد المعلمين العرب الاستفادة القصوي أكاديمية ناصر العسكرية الدورة التدريبية

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