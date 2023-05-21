الزناتى يفتتح الدورة الـ78 المتخصصة فى إدارة الأزمات والتفاوض عبر الفيديو كونفرانس

افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدورة التدريبية الـ78 المتخصصة في إدارة الأزمات والتفاوض بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، التي تقام بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة عبر الفيديو كونفرانس، وفقًا للبروتوكول المشترك بين النقابات المهنية والأكاديمية.

وتضم الدورة التدريبية الحالية 250 متدربا من مختلف النقابات المهنية، وتستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي في مقر أكاديمية ناصر العسكرية، لاستلام الشهادات.

وتتناول الدورة تحديد نوعية الأزمات المختلفة وتصنيفها حسب درجة قوتها ودراستها وتحليلها بالطرق العلمية، وكيفية اتخاذ القرارات الهامة والمناسبة واللازمة لكيفية حلها، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر حروب الأجيال واستهداف العقول والحملات الإعلامية المشوهة التي تهدف لتفتيت الأوطان، ومواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد الدولة المصرية من أعدائها.

وحث الزناتي المتدربين على ضرورة الاستفادة القصوى من خبرة المدربين والالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات.