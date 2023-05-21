الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بالتحرش بسيدة في النزهة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة اليوم الأحد حبس المتهم بالتحرش بسيدة بمنطقة النزهة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم ، كما طالبت بتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه .

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة النزهة قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول منشور مرفق به صور لأحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد القائمة بالنشر (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) وأفادت بقيام قائد سيارة بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة القسم. 

وعقب تقنين الإجراءات  اللازمة ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ،وتولت النيابة العامة التحقيق

اجهزة الامن إحدى السيدات ارتكاب الواقعة أشخاص التحرش بسيدة التواصل الاجتماعي القاهرة

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