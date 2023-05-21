"الشذوذ" حيلة شقيقين لسرقة الضحايا في القاهرة

أحالت النيابة العامة بائعاً في محل موبايلات وشقيقه كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في استقطاب راغبي ممارسة الشذوذ عن طريق أحد التطبيقات وسرقتهم عن طريق الإكراه في القاهرة للمحاكمة أمام الجنايات.

جاء في نص قرار الإحالة أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "بسيوني. ر" 31 سنة، بائع بمحل موبايلات، و"محمد. ر" 36 سنة، سائق؛ لأنهما سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات.

وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول تواصل مع المجني عليه وأوهمه بإمكانية إقامة علاقة جنسية معه حتى قابله واستقلا سيارة (قيادة الثاني) موهماً إياه باصطحابه إلى منزله لتنفيذ ما اتفقا عليه عقب تناول بعض الأطعمة والمشروبات الكحولية، وفي غفلة من المجني عليه وضعا بعض قطرات مخدرة من العقار الطبي محل الاتهام التالي حتى سقط مغشياً عليه ما شل حركة مقاومته واستوليا على أمواله فتمكنا من تلك الوسيلة القصرية أن يتما جريمتهما.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أيضاً أحرز في غير الأحوال المصرح بها قانونا مادة (البنزوديازبين) والتي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.