الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في مصر الجديدة

حبس
حبس

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه، حيث نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم"، وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم، إستوقفه شخصين "مجهولين" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

باتخاذ  الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

نيابة مصر الجديدة سرقة المواطنين الداخلية كتر التحريات وجمع المعلومات جروح قطعية

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