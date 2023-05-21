الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "قنا الجديدة" يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى بمنطقة النوادي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، والمهندس عبدالرحيم الزقيم، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، مشروع مستشفى سعة 175 سريرا بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أن المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من ٨ طوابق (بدروم وأرضي و٦ أدوار متكررة)، والمستشفى سيستوعب ١٧٥ سريراً وتبلغ مساحة المبنى ٣٠١٠٠ متر مربع، ونسبة إنجاز المشروع ٨٠٪، مؤكداً  زيادة معدلات التنفيذ.

جولة رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا

كما تفقد المهندس أيمن رشاد، مركز شباب بمساحة ١٥ فدانا بمركز خدمات المدينة بالحي السكني الأول، ويتكون من مبنى خدمات ومبنى متعدد الأغراض وحمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة غطس وحمام سباحة أطفال ومدرجاته، وملعب كرة قدم قانوني ومدرجاته، وملعبي خماسي وثلاثي، وملعب تنس ومسجد وغرف أمن.

جولة رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا

وشدد المهندس أيمن رشاد، على القائمين على تنفيذ المشروع بالالتزام بجودة التنفيذ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

جولة رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا

وفي سياق متصل، عقد المهندس أيمن رشاد، اجتماعاً مع بعض سكان مدينة قنا الجديدة، بحضور مسئولي الجهاز، للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، والتي شملت خدمات الإنترنت فى بعض المجاورات وتحسين مستوى منظومة النقل الجماعي وتشغيل النادي الاجتماعي ومركز الشباب  وتكثيف التواجد الشرطي بالمدينة.

 وفى نهاية الاجتماع، أعرب سكان المدينة عن سعادتهم بحسن الاستماع وتذليل العقبات أمامهم، متمنين التوفيق للمهندس أيمن رشاد، في مهام منصبه الجديد كرئيسٍ للجهاز.

الحي السكني الأول الدكتور عاصم الجزار المرافق والمجتمعات العمرانية بمركز خدمات المدينة حمام سباحة أوليمبي جهاز مدينة قنا الجديدة رفع مستوى الخدمات مدينة غرب قنا مدينة قنا الجديدة

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