الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان" تتابع سير العمل بالمرحلة الثانية بسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، اجتماعًا مع جميع مسئولي شركات الإسكان والمرافق والغاز العاملة بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثانية" لعدد ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات بمدينة بدر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولى الجهاز والمشروع.

رفع معدلات تنفيذ أعمال الإسكان وأعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر فى التوقيتات المحددة للمشروع، ورفع معدلات تنفيذ أعمال الإسكان وأعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع، كما تم الاطلاع على نسب الإنجاز ومعدل الأداء لجميع الشركات العاملة بالمشروع. 

مسئولو " الإسكان " يتابعون سير العمل بالمرحلة الثانية بسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر
 

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على الشركات بتكثيف العمالة والالتزام بجودة التشطيبات والوقوف على العقبات والتحديات لدفع الأعمال، مطالبًا الشركات المنفذة لأعمال المرافق بضغط البرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال، حتى يتسنى تنفيذ خطة تسليم الموظفين بالدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لوحداتهم المخصصة لهم.

مسئولو " الإسكان " يتابعون سير العمل بالمرحلة الثانية بسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر
 

 

نسبة تنفيذ العمارات بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية "المرحلة الثانية" تخطت 88% 

وأكد المهندس عمار مندور، أن نسبة تنفيذ العمارات بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية "المرحلة الثانية" تخطت 88% من المشروع، ومن المقرر بدء التسليم في 30/7/2023. 

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بتفقد مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية على أرض الواقع، كما تفقد أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع.

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