الدواء: فتح باب التسجيل فى البرنامج التدريبى الخاص بإجراءات العمل والأدلة التنظيمية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي (المستوى المتقدم) عن إجراءات العمل والأدلة التنظيمية واشتراطات تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وأوضحت أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تقديم شرح تفصيلي لإجراءات العمل والأدلة التنظيمية الخاصة بتراخيص مختلف أنواع المصانع التي تشرف عليها هيئة الدواء المصرية؛ بالتأكد من تطبيق إجراءات التصنيع الجيد لها بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يقدم البرنامج نبذة عن ممارسات التصنيع الجيد اللازمة للترخيص بمصانع الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية طبقًا لأحدث المراجع العالمية.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص محاضرتين يلقيهما مدير إدارة المشروعات الدوائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل هيئة الاستثمار؛ للإجابة عن التساؤلات التى تخص الخطوات المتعلقة بالترخيص التي يتم إجراؤها في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار.

وأوضحت أنه من المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبى يوم الأحد المقبل الموافق ٢٨ مايو٢٠٢٣، ولمدة 4 أيام تدريبية متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، لافتة إلى أن البرنامج التدريبى مقدم لممثلي الشركات المتقدمة لترخيص المصانع، والمهتمين بمجال ترخيص المصانع.

وأضافت أن البرنامج التدريبى يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، مشيرة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مايو٢٠٢٣.

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.