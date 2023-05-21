الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم سرق مبلغا ماليا من سيارة فى حدائق القبة للمحاكمة

متهم
متهم

أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة متهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة.

 وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص أنه عقب قيامه بركن السيارة خاصته بدائرة القسم، دون إحكام غلقها والتوجه لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

- تفاصيل التحريات

وكشفت التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أنه أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – جهاز لاب توب "مجهول المصدر".

واعترف بارتكاب المتهم  الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأن "جهاز اللاب توب" المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "المغافلة" وكذا ارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه.

 وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

نيابة حدائق القبة محكمة الجنح سرقة مبلغ مالى شرطة الحدائق التحريات معلومات جنائية المغافلة مجهول المصدر

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