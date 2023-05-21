الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم البحر الأحمر": اليوم بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير

أعلن الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن بدء أعمال كنترول التصحيح والرصد، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية اليوم الأحد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن هناك تعليمات بمراعاة الدقة والقواعد والمعايير اللازمة من الشفافية مع ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات مع توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة القائمين والمشاركين في أعمال الكنترول، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

- تعليم البحر الأحمر: انتظام جميع الطلاب بامتحانات الدبلومات الفنية ولم نسجل أي شكاوى حتى الآن


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن لجان امتحانات الدبلومات الفنية العلمية والمعملية بجميع انواعها صناعي وتجاري وفندقي، في ثانِ أيامها لم تشهد أي خروقات ولم تسجل أي شكاوى، مؤكدًا على انتظام سير العملية الامتحانية بجميع الإدارات في المحافظة، مشيدًا بأداء غرف العمليات بالادارات في متابعة الامتحانات والتعامل مع الشكاوى فور رصدها إن وجدت.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر لـ"الدستور"،أن الطلاب سجلوا حضورهم في مواعيد فتح اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بدأت اليوم السبت وستبدأ الأسبوع المقبل الامتحانات التحريرية بتاريخ 27 مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات

3637 طالب وطالبة بتخصصات مختلفة مقسمه علي النحو التالي، 2043 طالب للتعليم الصناعي، و 1265  طالب للتعليم  التجاري، و329 طالب للتعليم  الفندقي.    

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