الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

سامى الشريف: الجهود التى يبذلها وزير الأوقاف بدعم القيادة السياسية آتت ثمارها

د. سامي الشريف
د. سامي الشريف

أكد الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، أن انعقاد مقرأة مسجد الإمام الحسين وختم القرآن الكريم على هذا النحو يؤكد المقولة بإن القرآن أنزل في مكة ورتل في مصر، وعلى مدار التاريخ كانت مصر حافظة لكتاب الله -عز وجل، وهذه المكانة إن شاء الله ستظل كما هي.
وأضاف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، أن الجهود التي يبذلها وزير الأوقاف بدعم القيادة السياسية منذ توليه أمر هذه الوزارة قد آتت ثمارها، فيكفيه استعادة المنابر من أيدي الجماعات الإرهابية، والعناية بأهل القرآن، وما تقدمه أكاديمية الأوقاف الدولية من تدريب أئمة وواعظات الأوقاف والأئمة والواعظات من مختلف دول العالم، وأننا نشعر بفخر كبير عندما يذهب علماؤنا وقراؤنا إلى مختلف دول العالم، فهذا لا يصدر إلا من مصر ولا يحدث إلا في بلد الأزهر.
وأشاد بما قامت به وزارة الأوقاف من عناية بأهل القرآن وتدريب للنشء والأطفال، وأن شهر رمضان الماضي كان فريدًا بما قدمته وزارة الأوقاف من أنشطة دعوية لم نر مثلها على الإطلاق، وهذا أعاد الوعي الحقيقي بالإسلام الوسطي المستنير، مؤكدًا أن هذه المجهودات لم يكن لها أن تكون إلا بفضل من الله أولًا ثم بدعم من القيادة السياسية التي تحافظ على أهل القرآن وتدعمه، ونشهد كل عام تكريم فخامة الرئيس للقراء والحفاظ والعلماء.

الدكتور سامي الشريف الإعلام بالجامعة الحديثة مقرأة مسجد الإمام الحسين ختم القرآن الكريم أنزل في مكة القرآن أنزل في مكة

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