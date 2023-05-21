الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عميد ألسن عين شمس تفتتح فعاليات اليوم الثقافي الياباني

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات اليوم الثقافي الياباني، بحضور أنوديرا كينتو من مؤسسة اليابان بالقاهرة، ساتوشي كاواكيتا، ولفيف من  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة.

وأكدت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية خلال كلمتها أن فعاليات اليوم الثقافي الياباني تقام  سنويًا في كلية الألسن منذ عام 2012، حيث يقوم طلاب قسم اللغة اليابانية بتقديم العديد من العروض للتعريف بالثقافة اليابانية.

يساعد هذا اليوم في تقوية روح التعاون بين طلاب قسم اللغة اليابانية، حيث يشارك الطلاب من جميع الفرق الدراسية في أنشطة متنوعة وتقديم العديد من العروض الغنائية والمسرحية والاستعراضية للتعريف بالثقافة اليابانية. 

كما يقوم الطلاب بعرض أشكال ورقية مصنوعة على الطريقة اليابانية لفن طي الورق (Origami)، وأيضًا تعليم الزوار فن الخط الياباني (Shodo) وكتابة أسمائهم باللغة اليابانية.

أثناء التحضيرات لفعاليات هذا اليوم المميز، يقوم الطلاب بتنظيم جميع الفقرات وإدارتها وتنفيذها تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم، مما يساعدهم في اكتساب المهارات الاجتماعية المختلفة عن طريق العمل الجماعي، والالتزام بمواعيد التدريب والتنسيق بينها وبين مواعيد المحاضرات، مما يكسبهم أيضًا مهارة تنظيم وإدارة الوقت.

من خلال تحضيرات هذا اليوم، يقوم الطلاب بتطبيق مهارات عملية مثل الترجمة والتسويق، وذلك على نطاق محدود كترجمة الأغاني اليابانية التي ستعرض خلال اليوم إلى العربية، ودبلجة مقاطع أفلام كارتونية من العربية إلى اليابانية، وكذلك الدعاية لليوم عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، وكل هذا يكسبهم المهارات اللازمة للدخول في منافسات سوق العمل في شتى المجالات.

فحين تلتقي الثقافة المصرية بالثقافة اليابانية نشهد ميلاد احتفالية ذات مواصفات خاصة، فهي أشبه بملتقى فكري أدبي ثقافي يعكس تلاحم الشعبين العظيمين في إبداع حضاري يليق بحضارة الأمة المصرية وتقدم الدولة اليابانية.

وانتهز هذه الفرصة لمخاطبة أبنائي الذين يدرسون في قسم اللغة اليابانية بالكلية وأطالبهم بتفهم روح الثقافة اليابانية والتحلي بأخلاق الشعب الياباني الذي ينال احترام العالم أجمع، وأن يتعمقوا في قراءة التراث الياباني ومزجه بالمستحدث من الكتابات المختلفة، حتى تتكون لديه الرؤية العلمية التي تؤهله للدخول في منافسات سوق العمل والتنافس مع الآخرين في شتى المجالات.

وفي البداية، أود أن أرحب بالسيد Kento Onodera، والسيد Satoshi Kawakita من مكتب مؤسسة اليابان بالقاهرة ، وجميع السادة الضيوف الذين شرفونا بالحضور.

بينما أكد أنوديرا كينتو من مؤسسة اليابان بالقاهرة، أنه تلقى البرنامج الخاص باليوم مسبقًا و وجد فيه الكثير من الفقرات المشوقة التي لها علاقة باليابان والثقافة اليابانية، مضيفًا أنه تنعم مؤسسة اليابان بعلاقات طيبة و وثيقة بكلية الألسن والتي تمتد لسنوات طويلة، قامت خلالها مؤسسة اليابان بإيفاد أستاذة متخصصين للتدريس بقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن، وكذلك إقامة الندوات و السيمنارات. 

كما شرفت مؤسسة اليابان بإقامة اختبار إجادة اللغة اليابانية بقاعات كلية الألسن والذي كلل بالنجاح الكبير.

واستطرد حديثه مؤكدًا أن مؤسسة اليابان تعتبر كلية الألسن إحدى شركاء النجاح وإحدى الشركاء الفاعلين لنشر الثقافة اليابانية و تدريس اللغة اليابانية والبحث فيها.

أعضاء هيئة التدريس إكتساب المهارات الاستعراضية التواصل الاجتماع التعليم والطلاب السفارة اليابانية السفارة اليابانية بالقاهرة

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