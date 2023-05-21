الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محكمة جنايات الفيوم تنظر قضية المتهمين بقتل ابن عمهم

اليوم تنظر محكمة
اليوم تنظر محكمة جنايات الفيوم قضية المتهمين بقتل إبن عمهم

تنظر اليوم محكمة الجنايات بالفيوم، والمنعقدة بالدائرة الرابعة محاكمة 3 متهمين من أسرة واحدة، لإدانتهم بقتل بن عمهم  بطريقة بشعة مع سبق الإصرار والترصد، بعدما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، إثر اختلافهم على قطعة أرض أثناء ريها وسقط الشاب قتيلا في الحال ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بالرصاص، في قرية الروبي بنطاق مركز شرطة إطسا.

وتُعقد المحكمة برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد شوقي، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وتعود  أحداث الجريمة  إلى شهر يوليو من العام المنقضي التي تمت في الأراضي الزراعية بعزبة الروبي التابعة لمركز شرطة إطسا بالفيوم، أمام والدة المجني عليه، أثناء تواجدها عندما علمت بنشوب مشاجرة تم فيها استخدام الأسلحة البيضاء وفرد خرطوش، ما أدى لمصرعه وإصابة آخر بين أولاد العم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجناة وعددهم 3 متهمين بعد تلقي مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بوصول شاب في العقد الثاني وإصابة آخر وجميعهم من عائلة الروبي مركز إطسا.

وبعد غضون ساعات قليلة وصلت الأجهزة الأمنية وفريق النيابة لمعاينة مسرح الجريمة وخضع المتهمون لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثلوا الجريمة أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابهم الجريمة، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات، وجرى إحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

ويرجع سبب الخلافات مشادات ظلت لفترة طويلة بين أسرة «أحمد محمود»، صاحب الـ16 عامًا، وأولاد عمومته، وصلت إلى طريق مسدود، حتى أنهوا حياة الشاب بطلق ناري بسبب خلافات أسرية إثر اختلافهم على قطعة أرض أثناء ريها، وسقط الشاب قتيلا في الحال ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بالرصاص، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية.

اليوم تنظر محكمة جنايات الفيوم المتهمين بقتل إبن عمهم

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