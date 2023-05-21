الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الأوكرانى يحسم الجدل حول باخموت: لم يبق منها إلا القليل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي عن أنه لم تتم السيطرة على باخموت بشكل كامل، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف زيلينسكي: "باخموت اليوم فقط في قلوبنا ولم يبق منها إلا القليل.. الروس لم يسيطروا بالكامل على باخموت لكنهم دمروا كل أبنيتها".

وتابع: "المدافعون عن باخموت فعلوا الكثير من العمل الجيد الذي نقدره".

وكان أعلن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجينى بريجوزين، أمس السبت، سيطرة قواته على مدينة باخموت شرقى أوكرانيا "بالكامل"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

 وظهر بريجوزين في مقطع فيديو، بالزى العسكرى أمام صف من المقاتلين يحملون أعلام روسيا ولافتات "فاجنر"، مؤكدًا أن قواته ستبدأ مغادرة باخموت فى 25 مايو الجاري، وستسلم المدينة إلى الجيش الروسي.

باخموت روسيا زيلينسكي أوكرانيا السيطرة على باخموت

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