الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استكمال الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية لليوم الثاني

محمد مجاهد
محمد مجاهد

يستكمل أكثر من 129 ألف طالبا بدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، لليوم الثاني على التوالي، فى كافة التخصصات والبرامج  للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023.

فى نفس السياق، صرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

 

الثانوية الفنية الصناعية التعليم الفنى الامتحانات العملية والمعملية الامتحانات الثانوية الفنية الدكتور محمد مجاهد

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