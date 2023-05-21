فتح مراكز الاقتراع فى اليونان استعدادًا لانطلاق الانتخابات العامة

فتحت مراكز الاقتراع في اليونان أبوابها اليوم الأحد، أمام الناخبين في الساعة 7 بالتوقيت المحلي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فهناك توقعات بإجراء جولة ثانية في يوليو المقبل، إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية المنقسمة في البلاد من الاتفاق على ائتلاف.



وستجرى الانتخابات بنظام التصويت النسبي، ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت نحو 10 ملايين شخص، ورغم أن استطلاعات الرأي تضع حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في المقدمة، فإنه ليس من المرجح أن يحصل على الأغلبية المطلقة.