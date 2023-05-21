التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حريق شقته بإمبابة

صرحت نيابة الجيزة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر حريق شقته بإمبابة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.



وكان لقي طفل مصرعه اختناقا إثر نشوب حريق بشقته في منطقة إمبابة، و تم نقل الطفل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة، إخطارا من المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقه بشارع الشهداء بدائرة القسم، وعلى الفور أمر العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، العقيد محمد ربيع مفتش المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.



