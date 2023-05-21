الشاعر صالح الغازى: الحوار الوطنى أمر حيوى لمناقشة القضايا الآنية

تحدث الشاعر صالح الغازي، عن رؤيته للحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار الوطني هو أمر حيوي سواء لتماسك الشعب المصري أو لمناقشة القضايا الآنية الواقعية سواء الوطنيَّة أوالاجتماعيَّة والثقافيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة.

وتستطلع “الدستور” آراء نحو ١٠٠ من مثقفى مصر، للتعرف على رؤيتهم للحوار الوطنى ومحاوره بشكل عام، وما يتعلق خاصة بالثقافة ودورها فى حل أزمات الوطن.

وأضاف “الغازي”، في تصريحات لـ"الدستور": “من الواضح أن لدينا معاناة اقتصادية مثلا وأنا شخصيا أرى أن توسيع النقاش وتجميع الأفكار ووجهات النظر أمر حيوي لصاحب القرار ويحسب للرئيس السيسي دعوته للحوار الوطني وأتمنى له التوفيق.. ولأن مثل هذه الدعوات يتم الحكم عليها وتقييمها حسب نتائجها وآثرها .. فالأيام هي التي ستظهر وتبين وتكشف مدى جدية هذا الحوار”.

وتابع: “اعتقد أن الأمر يحتاج الكثير من الوقت والجهد ولأننا أمة كبيرة فتحديث العقد الاجتماعي يحتاج عمل موسع. وسماع المشكلات والأفكارها ومناقشتها هو أمر حيوي، خاصة بعد الأزمات التي مر بها الوطن وبعد توحش عصر المعلوماتية”.

واستكمل: “لذلك أدعو الرئيس أن يجعل الحوار الوطني مؤسسة ثابتة مستمرة، وواقعيا أتمنى من إدارة الحوار عدم وضع أي خطوط حمراء أثناء المناقشات وتعظيم مصلحة مصر الوطن الحبيب، بالإضافة إلى تشجيع اقتراحات ورؤى واقعية كما اتمنى تمثيل كل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وتمكين المغتربين من المشاركة لأن عددهم في السنوات الأخيرة ليس بالقليل”.

وأضاف “الغازي”: “من القضايا التي أتمنى أن تتسع دائرة الحوار فيها حق المغترب في المعاش والعلاج حين عودته لوطنه و تحديث النظام التعليمي، وأتمنى أيضًا استعادة الدور السياسي الريادي في المنطقة، بالإضافة إلى القضاء على مركزية القرار، وزيادة التصنيع فهو الحل الوحيد لمشكلاتنا الاقتصادية، وإنقاذ مصانع شركة غزل المحلة للغزل والنسيج”.

واختتم: “أتمنى أيضًا إطلاق مشروعات الصناعات الثقافية والإبداعية لأن مصر فيها أكبر عدد من المبدعين والفنيين في المحيط العربي مثلا: إنشاء مدينة حرة للنشر والطباعة ومجمع استوديوهات تسجيل صوتي للدوبلاج والمنتج الصوتي وللكتب الصوتية وورش حرف يدوية ووكالات لرسامين الأطفال والكوميكس ووكلات ترجمة نوعية”.