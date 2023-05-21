ضبط متهم تحرش بسيدة فى النزهة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك"، متضمنًا تعرض إحدى السيدات لواقعة تحرش بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول منشور مرفق به صور لأحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.



بالفحص تم تحديد القائمة بالنشر (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) وأفادت بقيام قائد سيارة بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة للتحقيق.