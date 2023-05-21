"الغرفة التجارية" تكشف حقيقة وجود "الأوفر برايس" للأجهزة الكهربائية والمنزلية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد "الأوفر برايس"، للأجهزة الكهربائية والمنزلية، مؤكدًا أن الشركات المنتجة يوجد لها أرقامًا ساخنة تتيح أسعار المنتجات والسلع الكهربائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامية ندى رضا، والمذاع عبر فضائية cbc، أن التاجر لا يستطيع فرض أسعارًا زائدة على المستهلك عن سعر الشركة المنتجة، مؤكدًا على ضرورة طلب المستهلك فاتورة ضريبة من التاجر موضح بها الرقم الضريبي ورقم الفاتورة والسجل التجاري لضمان حقه.

أسباب رفع الشركة المنتجة للأسعار

وأشار إلى أن الشركة المنتجة عندما تقوم برفع السعر بسبب ارتفاع تكلفة صناعة المنتج، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، والنولون البحري، وكذلك الموانئ وغرامات التأخير عليها، مشيرًا إلى أن بعض التجار يستغلون نقص بعض المنتجات في زيادة الأسعار.