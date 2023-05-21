رويترز:هدنة بين الجيش السودانى والدعم السريع لمدة 7 أيام

أفادت وكالة رويترز للأنباء، قبل قليل، بتوقيع اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام تبدأ بعد 48 ساعة.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر سودانية، أن اتفاق الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع يتضمن خروج المسلحين من المستشفيات وإصلاح المرافق.

وأشارت الوكالة الدولية إلي أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى انهيار مخزون المواد الغذائية والنقدية والضروريات، بجانب عمليات النهب التي تعرضت لها البنوك والسفارات والمصانع ومستودعات المساعدات، مضيفة أن الاتفاق الجديد يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام تبدأ بعد 48 ساعة.

وفى وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، تطورات الأوضاع فى السودان.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي البرهان بالتحلي بالمرونة في المفاوضات الجارية في جدة، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي، أعمال العنف في السودان التي أدت إلى مقتل المئات وتشريد أكثر من مليون شخص، مشددًا على أن الاتفاق في جدة سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة.

ولفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لا تتزعزع في دعمها للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني لحكومة مدنية، وسودان مستقر وديمقراطي.

وفي وقت سابق دعا البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع الكبرى «G7» التي عقدت في اليابان إلى تهدئة الأوضاع في السودان.