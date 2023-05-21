عمرو مصطفى مدافعًا عن أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعى: أملك جميع الحقوق للأغنية

علق الملحن عمرو مصطفى على الجدل المثار، قائلًا: "الصوت المقدم في الأغنية هو من إنتاج الذكاء الاصطناعي وتم توضيح ذلك على المقطع حفاظًا على الحقوق.

وأضاف “مصطفى”، خلال مداخلة إلى برنامج كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الكلمات المستخدمة في هذا المقطع ليست مملوكة، قائلا: "بقالي أكتر من ثلاث سنوات بدرس المزيكا الجديدة وكنت بسال هنروح فين وحتى ظهر الذكاء الاصطناعي".

وتابع في معرض تعليقه على محسن جابر: "أنت زي والدي وأفضالك عليا كبيرة بس السؤال قاموا بالسكوت عن المصنفات الفنية المملوكة لهم من ألحاني والتي قام مطربي المهرجانات بأدائها مثل أغنية العالم الله وأغنية حبيبي لا؟ أنا ضد حمو بيكا يغني أغنية ليا ده إهانة ليا ولاسرتي" ليعقب عليه المنتج محسن جابر : ماتسبهمش قاضيهم وخد حقوقك، إنت فنان كبير بس ابعد عن حتة أم كلثوم".

واختتم: “لو جبنا مي فاروق وغنت لأم كلثوم، حد هيقدر يمنعها؟ أنا أملك جميع الحقوق للأغنية الجديدة بصوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي”.

وكان المنتج الكبير محسن جابر، أكد أنه لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى - رغم علاقتى الوطيدة به – أن يستخدم الذكاء الاصطناعى، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.

وأضاف محسن جابر في بيان صحفي قائلًا فيه: "لا يجوز تشويه التراث الخاص بالسيدة أم كلثوم، فى مهاترات إلكترونية، فقد سبق وانتشرت أغنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند على وسائل التواصل الاجتماعي. تحاكي أغنية (Heart On My Sleeve)، وحققت الأغنية جدلا كبيرا، وانتشارا وحققت ملايين المشاهدات على المواقع الاجتماعية.. ويقول مؤلف الأغنية، المعروف باسم جوست رايتر (ghostwriter)، إن الأغنية تم إنشاؤها بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي تم برمجته على الأصوات الموسيقية.