وزير الأوقاف: الرئيس يوجه دائما بإكرام أهل القرآن.. وإطلاق الأسماء على مراكز التلاوة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مجالس القرآن تغشاها الرحمة والبركة وفضلًا من الله سبحانه،

وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتيسير قراءته والاستماع إليه انطلقت مقرأة الختمة المرتلة المتصلة للقرآن الكريم عقب صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة واستمرت إلى مساء اليوم السبت.



وأضاف وزير الأوقاف خلال ختمة القرآن بمسجد الإمام الحسين بحضور كبار أعلام دولة التلاوة، أن مثل هذه النخبة اجتمعت على مثل هذه القراءة لا في جيلنا ولا في عصرنا ولا في بلد آخر، هؤلاء هم قراء مصر، ولذلك قررنا باطمئنان وثقة أن يعطى هذا الجيل حقه بفضل الله أولًا ثم بتوجيه دائم ومباشر من الرئيس السيسي بإكرام أهل القرآن، وقد بدأنا بإطلاق أسماء القراء على مراكز التلاوة والتي ستجمع خيرًا كثيرًا، فاللهم إنا نشهدك أنا نحبك ونحب كتابك ونحب أهل القرآن، ونحب رسولك ونحب من أحب رسولك ونحب آل بيت نبينا -صلى الله عليه وسلم)-ونحب أصحابه ونترضى عليهم ونحب الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحب من يصلى عليه.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه تم تخصيص الجمعة القادمة للحديث عن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جميع مساجد مصر، مضيفا أن بعد الصلاة في جميع مساجد مصر بعقد مجلس للصلاة على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي البرنامج التثقيفي للطفل كل أحد من كل أسبوع يردد الأطفال خلف معلمهم أسماء الله الحسنى قصد بركتها وفهم معناها، وفي يوم الخميس من كل أسبوع في البرنامج التثقيفي للطفل لينشأ الأطفال منذ نعومة أظافرهم على حب كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.