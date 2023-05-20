منتخب مصر يفوز ببطولة كأس العرب للكرة الشاطئية

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، لقب بطولة كأس العرب في السعودية، عقب تغلبه على نظيره العماني 4 /2 في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت اليوم السبت.

وأحرز الأهداف حسان محمد هدفين وإسماعيل بهجت وهيثم محسوب كوستا هدف لكل لاعب، فيما سجل هدفي عمان يحيى المريكي وخالد العريمي.

وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى المباراة النهائية للبطولة بعد فوزه على منتخب فلسطين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مباراة قبل النهائي ، فيما فاز منتخب عمان على منتخب المغرب بنتيجة 4/2.

وتضم قائمة اللاعبين كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.