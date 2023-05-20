من الأفراح السودانية لفرق الكرة.. الكاتب شعبان يوسف يرصد حياة السودانيين بمصر

قال علاء عبدالهادي، رئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب"، إن الملف الذي تم تخصيصه للأدباء السودانيين ويحمل اسم "مصريون في السودان وسودانيون في مصر"، نظمه الكاتب شعبان يوسف.

سرد لحياة السودانيين في مصر

وأضاف خلال حواره مع برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكاتب شعبان يوسف، سرد خلال الملف عن بداياته عندما تفتحت مداركه في عين شمس، وهي تقع شرق القاهرة ونقلنا على بداية الخمسينيات ووجد الكثير من السودانيين حوله، ومنهم "عوض التوم"، وكان له محل بقالة وأحد أبنائه قدم له كتابًا.

وتابع، أن الكاتب رصد حياة السودانيين بعين شمس، والفرق الرياضية السودانية التي تم تكوينها، وكذلك الأفراح السودانية بالقاهرة وكيف توحد الشعب المصري معهم.

وأشار إلى أن من أشهر الشخصيات السودانية التي عرفناها شخصيتين هما محمد الفيتوري، والشاعر طيب صالح، مضيفًا أن الكاتب طارق الطيب، اكتشف بعدما تقدم في السن أنه سوداني الأصل، وأنه على الرغم من لهجته المصرية وأنه يعيش الآن في فيينا.