الأهلي يعبر صاحب الأرض ويتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة

تأهل رجال النادي الأهلي لكرة السلة لنصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة (بال) بعد التغلب على فريق مجمع الطاقة الرواندي (ريج) بنتيجة 94/77.

وتستضيف العاصمة الرواندية كيجالي نهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة في نسختها الثالثة تحت رعاية رابطة الدوري الأمريكي (nba).

وخاض الأهلي مواجهة صعبة وخاصة خلال دقائقها الأولى وسط امتلاء الصالة عن آخرها بمشجعي الفريق الرواندي.

جاءت الفترة الأولى قوية ومثيرة للغاية وحسمها الأهلي بنتيجة 23/18.

وسجل إيهاب أمين 11 نقطة بمفرده خلال أحداث الفترة الثانية ليقود الأهلي لتوسيع الفارق وإنهاء شوط المباراة الأول بالتقدم 46/32.

حاول ريج الرواندي العودة للمباراة مع بداية أحداث الفترة الثالثة وضيق الفارق ل3 نقاط إلا أن الأهلي عاد واستفاق من جديد ليعيد فارق الـ14 نقطة وينتهي ربع اللقاء الثالث 67/53 للأهلي.

واستمر التفوق الأحمر خلال الفترة الرابعة لتنتهي المباراة بتفوق الأهلي 94/77.

وضرب الأهلي موعدا قويا في نصف النهائي مع فريق الملعب المالي الذي تأهل بعد التفوق على كيب تاون الجنوب إفريقي بنتيجة 78/69.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الأربعاء المقبل في نفس الصالة بالعاصمة الرواندية كيجالي.

