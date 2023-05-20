السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بصق لاعب "فنربخشة" على "تريزيجيه" أثناء سجوده يثير غضب الجماهير والإعلام (بيانات)

اللاعب محمود تريزيجيه
اللاعب محمود تريزيجيه

في واقعة مستنكرة، قام سامت أكايدين، مدافع نادي فنربخشة التركي، بالبصق على اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي طرابزون سبور، أثناء سجوده احتفالًا بتسجيله هدفًا من ركلة جزاء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي. 

وأثارت هذه الواقعة ردود أفعال غاضبة من قبل جماهير وإعلام كرة القدم، وطالب نادي طرابزون سبور بالتدخل من قبل الاتحاد التركي لمعاقبة اللاعب المخالف، ووفقًا لمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أكايدين قام بالبصق بجانب تريزيجيه وهو ساجد على أرض الملعب بعد أن سجل هدف طرابزون سبور الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وأظهرت اللقطات أن أكايدين كان يحاول إثارة غضب تريزيجيه ومنعه من السجود، قبل أن يستغل فرصة انشغاله بالصلاة ليلفظ رذاذ اللعاب على جانبه.


بيان مُضاد 
 

وأصدر نادي طرابزون سبور، بيانًا رسميًا يدين هذه الواقعة ويلتمس من الاتحاد التركي اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقال النادي في بيانه: "هذا استياء، وصمة عار!.. ندين بشدة العمل اللا إنساني الذي تعرض له لاعبنا محمود تريزيجيه في المباراة التي لعبناها مع فنربخشة يوم الخميس الماضي، من المخزي والمقيت أن يبصق لاعب كرة القدم أكايدين على لاعبنا وهو يسجد بعد احتفاله بالهدف". 

وأضاف: "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ونبذ مثل هذا العدوان والأعمال اللا إنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم".

ولكن نادي فنربخشة دافع عن لاعبه في رده على بيان طرابزون، وذكر في بيان مضاد أن الإدارة التقت مع اللاعب المتهم بالبصق، وأوضح لهم أن ما يجرى تداوله لم يكن كما حدث بالضبط، وأنه تم التلاعب وخداع الرأى العام من خلال زاوية التصوير.


تعاطف واسع
 

وفي الوقت الذي تصدر فيه فيديو اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها الفيديو، عبر موقع جوجل من مختلف دول المنطقة، وذلك خلال الأربع ساعات الماضية.

 

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول فيديو اللاعب المصري تريزيجيه، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا في الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا من الساعة الرابعة مساءً، بنسبة 40%، ليصل في الساعة الخامسة ونصف مساءً، إلى نسبة 100%، ثم وصل في الساعة الثامنة والنصف مساءً، إلى نسبة 96%.


وكانت أكثر الدول التي بحثت عن فيديو اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، عبر موقع جوجل، هي مصر بنسبة 100%، وتليها الصومال بنسبة 51%، ثم تركيا بنسبة 47%، والكويت بنسبة 21%، وفلسطين بنسبة 16%.


تفاعل "تويتر"
 

في الساعات القليلة الماضية، غرد عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر حول أزمة اللاعب المصري تريزيجيه، معبرين عن تعاطفهم الواسع مع اللاعب، لذا يرصد "الدستور" في السطور التالية مدى البحث والتفاعل مع فيديو اللاعب المصري بين مغردي موقع "تويتر"، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول الفيديو.

 

وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات حول فيديو اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 94 مغردًا، بينما بلغ الأشخاص المتفاعلين مع تغريدات الفيديو نحو أكثر من 9 ملايين و400 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 9 ملايين و490 ألف مغرد.

 

وتم التغريد حول فيديو اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 40%، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 8%، ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 48%.

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