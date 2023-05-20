ليلى علوي تضرب بيومي فؤاد بالعصا على البوستر الدعائي لفيلم "شوجر دادي"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "شوجر دادي" بوستر دعائي جديد للعمل الذي يخوض بطوله النجمة ليلى علوي والنجم بيومي فؤاد.

وظهرت ليلى على البوستر الدعائي لفيلم “شوجر دادي” وهي ممسكة بعصا وتحاول ضرب الفنان بيومي فؤاد والذي تظهر عليه علامات الكدمات على وجهه.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائية فيلم "شوجر دادي" يوم 24 مايو المقبل، وحققت الأغنية الدعائية للعمل التي تحمل أسم “أخر إصدار” بصوت النجمة نانسي عجرم ردود أفعال قوية بين الجمهور عقب طرحها الأيام الماضية.

وتعد أغنية "آخر إصدار" أول أغنية للسوبر ستار اللبنانية نانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس.

إعلان فيلم شوجر دادي

وكانت شركة سينرجي فيلمز طرحت الأشهر الماضية البرومو التشويقي لفيلم "شوجر دادي"، الذي يعتبر الجزء الثاني لفيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد بعدما حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه وسيطرت على البرومو الأجواء الصيفية المبهجة

قصة وأحداث فيلم شوجر دادي

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

أبطال وصناع فيلم شوجر دادي

الفيلم هو التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.