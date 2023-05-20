السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن يطالب بوصول الحوار الوطني لكافة المحافظات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب محمد رأفت، أحد أهالى مدينة المنصورة، من الحوار الوطنى بضرورة وجود حكومة إنقاذ تتكون من مجموعة من الاقتصاديين ليعمل كل شخص فى مجاله، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاعات الحيوية من زراعة وصناعة وتعليم.

وأشار إلى أهمية الزراعة والصناعة في تنمية اقتصاد البلاد والنهوض بها، متمنيا تطبيق الزراعة التعاقدية وإنشاء صندوق تكافل زراعية، وإنشاء كيان واحد يتبع الرئاسة يختص بفلاحين مصر وهم أكبر فئة، وأيضا توسيع رقعة الحوار حتى يمتد إلى كل محافظة فى مصر.

 

وأشار إلى أهمية وصول الحوار الوطنى لكافة المحافظات لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى الحوار، وبذلك يكون الحوار الوطنى قد جمع كل الأطياف ثم يخرج فى النهاية بعد المناقشات برؤية مصر.

 

يواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، غدا الأحد، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث يناقش المحور السياسى، قانون المجالس الشعبية المحلية المدرج على لجنة المحليات، وكذلك جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.


تضم لجنة الأحزاب السياسية في موضوعاتها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، كما تضمنت موضوعات لجنة المحليات، قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي"، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية "التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة".
 

بدأ الحوار الوطنى أولى جلساته الأسبوع الماضى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسى، حيث ناقشت أولى موضوع النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب"، ونوُقش خلال الجلسة موضوع القوائم النسبية الغير مشروطة والقوائم المغلقة المطلقة، وأهمية دور الأحزاب السياسية التي تعد جزء أساسي من تنظيم الدولة المصرية، وأهميةالعملية الانتخابية في تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان

محمد رأفت قطع غيار سيارات المنصورة الحوار الوطنى الاقتصاديون

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