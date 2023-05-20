الإفتاء توضح حكم التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد بعض المخاطر

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه ضد بعض المخاطر.

وأضافت الإفتاء، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد بعض المخاطر لا مانع فيه شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعمَّ الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغ معقول، ويكون إجباريًّا في بعض المجالات؛ ليتعود الجميع على الادخار والعطاء.