السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد "نوستاليجا الحدائق التراثية في القاهرة" ندوة بقاعة القاسمي جامعة القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستضيف قاعة القاسمي بالمكتبة المركزية جامعة القاهرة، ندوة الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ بعنوان "نوستاليجا الحدائق التراثية فى القاهرة" تشارك فيها الدكتورة ، وذلك يوم الأحد الموافق 28 مايو في تمام الرابعة مساءً، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمرو موسى رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ووزير خارجية مصر الأسبق، وتدير الندوة الدكتورة هبه نصار، نائب رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة، ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏رأبطة خريجي جَامعة الفادة يتشرف /السید عمرو موسی رئيس رابطة خریجی جامعة القاهرة أ.د محمد عثمان الخشت الأمين العام الأسبق للجامعة العربية رئيس جامعة القاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق دعوة سيادتكم لحضورندوة السيدة الأستاذة الدكتورة سھیر زكي حواس استاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة حول "نوستالجيا" الحدائق الترائية في "القاهرة" تدير الندوة أ.د هبه نصار نائب رئيس الرابطة ونائب رئيس الجامعة الأسبق تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة القاسمى بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة وذلك يوم الاحد الموافق ٢٨ مايو‏'‏

وبحسب الدكتور ناصر الكلاوي يوجد ثلاث تصميمات للحدائق التراثية وفق التصميم السائد في العالم في ذلك الوقت وهو التصميم الطبيعي والتصميم الهندسي والتصميم الذي يضم التصميم الطبيعي والتصميم الهندسي في نفس الحديقة.

شهدت مدينة القاهرة تطورًا مهمًا أثناء حكم أسرة محمد علي الذي امتد في الفترة من عام 1805 م حتي عام 1952 م و تمثل ذلك في إنشاء العديد من الحدائق التراثية.

والحديقة عبارة عن مساحة من الأرض المحددة، قام أحد المهندسين بوضع تصميم بها وفقاً لإحتياجات صاحب الحديقة والمدينة والعادات والتقاليد والبيئة والتطور الحديث لتصميم الحدائق في العالم.

ويشمل هذا التصميم سور خارجي للحديقة به باب أو عدة أبواب، وطرق رئيسية وفرعية للحديقة، ومقاعد للجلوس عليها، ومسجد صغير و كنيسة صغيرة، نافورات للمياه، وتماثيل ونباتات محلية أو مستوردة، وبرجولات والمظلات، ومنضدة، والممرات والمشايات، والإضاءة ودورات المياه، وسلات المهملات، واللوحات الإرشادية، وكبائن الإتصال.

وتعددت أنواع الحدائق التراثية في عصر أسرة محمد علي ما بين حدائق الشوارع العامة وحدائق الميادين العامة، والحدائق الملحقة بالمباني العامة مثل الوزارات والمستشفيات والسفارات.

وظهرت حدائق ملحقة بالقصور بعضها مباح للزيارة بتصريح أو مغلقة علي صاحب القصر فقط، وأهم هذه الحدائق الملحقة بالقصور، مثل حديقة قصر الأمير محمد علي بالمنيل، وحديقة قصر عابدين، وحديقة قصر القبة، وحديقة قصر المناسترلي، وحديقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة، وحديقة قصر الحرم، وحديقة قصر الزعفران، وحديقة قصر سراي الجزيرة، وحديقة قصر الجزيرة، وحديقة قصر الأمير عمر طوسون.

وظهرت في مدينة القاهرة في ذلك الوقت حدائق عامة مباحة للجمهور وفق قواعد محددة للزيارة، وأهم هذه الحدائق "حديقة الحيوان وحديقة الأورمان بمحافظة الجيزة، وحديقة الأندلس وحديقة النهر وحديقة الزهرية وحديقة المسلة بالزمالك، وحديقة الأزبكية والحديقة اليابانية بحلوان".

جامعة القاهرة سهير زكي حواس العمارة والتصميم العمراني نوستاليجا الحدائق التراثية فى القاهرة عمرو موسى

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