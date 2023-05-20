حبس المتهمين بدهس شخص حتى الموت بالبحيرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات

قرر محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة حبس تاجر ونجله أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية.

كما قررت النيابة العامة بمركز كوم حمادة حبس صديق المتهم الأول لمشاركتة وتواجده مع المتهمين الأول والثاني في القيام بدهس شخص بالسيارة عقب قيام المجني عليه بمعاتبة المتهم الثاني لقيامه بقيادة السيارة برعونة وعلى إثرها قام المتهم الثاني بالاستعانة بوالده وصديق والده وقاموا بدهس المجني عليه بذات السيارة وذلك بقرية أم صابر التابعة لدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وكانت قرية أم صابر التابعة لدائرة مركز شرطة بدر شهدت واقعة مؤسفة حيث لقى شخص مصرعه بمركز بدر بالبحيرة دهسًا بالسيارة من أحد الأشخاص، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة أبن المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.



تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى "عمرو.ا"، جثة هامدة، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة لذات المركز، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.